За підсумками переговорів на Даунінг-стріт, 10, у Єлисейському палаці зробили заяву, передає 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також У Раді спростували заяву Трампа про те, що Зеленський не читав "мирний план"

Як у Макрона оцінили зустріч у Лондоні?

Джерело Єлисейського палацу повідомив журналістам, що сьогоднішня зустріч у Лондоні дала змогу продовжити спільну роботу над американським мирним планом та обговорити внесок Європи.

За його словами, робота ще триває: потрібно опрацювати більш надійні гарантії безпеки та пропозиції щодо післявоєнної реконструкції України.

На початку зустрічі у Лондоні чотири лідери зробили короткі заяви. Зокрема, канцлер Німеччини наголосив, що має скептичне ставлення до деяких пунктів плану США і хотів би обговорити їх з союзниками.

Потім переговори політиків продовжилися за зачиненими дверима. Як розповіли ЗМІ, Еммануель Макрон і Фрідріх Мерц швидко залишили місце зустрічі.

The Guardian пише про те, що тон зустрічі був похмурим і стриманим. Усі учасники перемовин дали зрозуміти, що вони перебувають у складному становищі і залежать від подальшої підтримки США.

Що відомо про обговорення мирного плану США?