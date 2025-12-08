По итогам переговоров на Даунинг-стрит, 10, в Елисейском дворце сделали заявление, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Как у Макрона оценили встречу в Лондоне?
Источник Елисейского дворца сообщил журналистам, что сегодняшняя встреча в Лондоне позволила продолжить совместную работу над американским мирным планом и обсудить вклад Европы.
По его словам, работа еще продолжается: нужно проработать более надежные гарантии безопасности и предложения по послевоенной реконструкции Украины.
В начале встречи в Лондоне четыре лидера сделали короткие заявления. В частности, канцлер Германии отметил, что имеет скептическое отношение к некоторым пунктам плана США и хотел бы обсудить их с союзниками.
Затем переговоры политиков продолжились за закрытыми дверями. Как рассказали СМИ, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц быстро покинули место встречи.
The Guardian пишет о том, что тон встречи был мрачным и сдержанным. Все участники переговоров дали понять, что они находятся в сложном положении и зависят от дальнейшей поддержки США.
Что известно об обсуждении мирного плана США?
- Вопрос территорий остается наиболее проблемным в контексте обсуждения мирного предложения США. В частности, это признал сам Владимир Зеленский. Он заявил, что США, Россия и Украина имеют разное видение относительно конечного результата мирного соглашения, особенно в вопросе территорий. Кроме того, Украина настаивает на отдельном соглашении о гарантиях безопасности от западных союзников, в первую очередь от США.
- Владимир Путин настаивает, что Украина должна выйти из Донбасса для того, чтобы начался мирный процесс. Киев отказывается просто так отдавать собственную территорию агрессору.
- США решили давить именно на Украину, чтобы заставить ее уступить территории. Американцы подгоняют Киев быстрее соглашаться на требования Кремля. Ведь Дональд Трамп хочет закончить войну в Украине до конца года.