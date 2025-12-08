По итогам переговоров на Даунинг-стрит, 10, в Елисейском дворце сделали заявление, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Как у Макрона оценили встречу в Лондоне?

Источник Елисейского дворца сообщил журналистам, что сегодняшняя встреча в Лондоне позволила продолжить совместную работу над американским мирным планом и обсудить вклад Европы.

По его словам, работа еще продолжается: нужно проработать более надежные гарантии безопасности и предложения по послевоенной реконструкции Украины.

В начале встречи в Лондоне четыре лидера сделали короткие заявления. В частности, канцлер Германии отметил, что имеет скептическое отношение к некоторым пунктам плана США и хотел бы обсудить их с союзниками.

Затем переговоры политиков продолжились за закрытыми дверями. Как рассказали СМИ, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц быстро покинули место встречи.

The Guardian пишет о том, что тон встречи был мрачным и сдержанным. Все участники переговоров дали понять, что они находятся в сложном положении и зависят от дальнейшей поддержки США.

Что известно об обсуждении мирного плана США?