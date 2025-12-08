Зато Зеленский и Стармер продолжили переговоры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на SkyNews.

Что известно о встрече в Лондоне?

По прибытии на Даунинг-стрит политики сделали несколько заявлений относительно поддержки Киева. В частности Кир Стармер подчеркнул, что "дела Украины решает сама Украина" и назвал нынешние переговоры "важным этапом на пути к миру".

Сам переговорный процесс начался около 16:00 по киевскому времени.

Впоследствии Кир Стармер, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон и Фридрих Мерц вышли из здания №10 для совместного фото. Лидеры ограничились коротким разговором на красной дорожке и обменялись рукопожатиями.

При этом они отказались отвечать на вопросы журналистов.

После этого Стармер и Зеленский вернулись внутрь резиденции премьера Великобритании для двусторонних переговоров.

В свою очередь французский президент Макрон и канцлер Германии Мерц покинули Даунинг-стрит пешком.

Основное из заявлений встречи европейских лидеров