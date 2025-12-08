В частности, скептическое отношение к отдельным положениям плана США выразил канцлер Германии Фридрих Мерц, передает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.
Что Мерц думает о мирном плане США?
Фридрих Мерц отметил, что Германия в дальнейшем твердо поддерживает Украину. По его мнению, от судьбы Украины зависит судьба всей Европы. Политик подчеркнул, что сейчас могут быть "решающие дни" в контексте войны.
В то же время он отметил, что считает некоторые детали в американской мирные предложения "сомнительными", поэтому хочет обсудить их с другими лидерами.
Заметим, что это заявление Мерца прозвучало в начале его встречи с Владимиром Зеленским, Киром Стармером и Эммануэлем Макроном в Лондоне 8 декабря.
Премьер Великобритании в свою очередь подчеркнул необходимость справедливого и длительного мира для Украины. В ответ Зеленский поблагодарил Стармера за организацию встречи и подчеркнул важность обсуждения всех "чувствительных" вопросов.
Президент Франции подтвердил, что "все поддерживают Украину и мир", и отметил, что Европа "имеет много карт в руках". Он подчеркнул необходимость сближения позиций Европы и США в контексте урегулирования войны.
- Напомним, что Владимир Путин заявил, что без получения контроля над всем Донбассом он не согласится на мирный план.
- США решили давить на Украину, чтобы та отказалась от части Донбасса. Дональд Трамп сказал, что он разочарован Зеленским. Мол, все в его команде в восторге от мирного плана США, а он лично – нет.
- Недавно журналисты Spiegel раскрыли детали тайного разговора. Им стало известно о тайном разговоре Макрона и Мерца с Владимиром Зеленским. Он якобы состоялся 1 декабря. Лидеры Франции и Германии предупредили Зеленского о том, что США могут предать Украину в вопросе территории, не дав ясности относительно гарантий безопасности.