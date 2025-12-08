В частности, к политикам присоединятся двое европейских лидеров. Детали сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

Что ждет Зеленского в Лондоне?

На фоне новой критики от Дональда Трампа украинский президент отправляется в Великобританию, где встретится не только со Стармером, но и с другими союзниками – Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом.

На этот раз европейские коллеги планируют не только выразить солидарность и поддержку, в центре внимания будет ход мирных переговоров.

Четыре лидера будут обсуждать не только переговоры между Украиной, США и Россией, но и следующие шаги в случае достижения соглашения, ее возможный вид.

Но пока российская военная машина не демонстрирует никаких признаков ослабления, теплой встречи и добрых слов будет недостаточно, чтобы удовлетворить президента Украины, который находится в затруднительном положении, пока российские БпЛА и ракеты продолжают бомбить Киев,

К слову, накануне приезда Зеленского Стармер пообщался с нидерландским коллегой Диком Шуфом. Политики согласовали, что оборона Украины все еще нуждается в международной поддержке, а ее безопасность – жизненно важна для Европы.

Почему Трамп снова начал критиковать Зеленского?