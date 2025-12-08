Зокрема, до політиків приєднаються двоє європейських лідерів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.

Що чекає на Зеленського в Лондоні?

На тлі нової критики від Дональда Трампа український президент вирушає до Великої Британії, де зустрінеться не лише зі Стармером, а й з іншими союзниками – Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом.

Цього разу європейські колеги планують не лише висловити солідарність і підтримку, у центрі уваги буде хід мирних переговорів.

Чотири лідери обговорюватимуть не тільки перемовини між Україною, США та Росією, але й наступні кроки в разі досягнення угоди, її можливий вигляд.

Але поки російська військова машина не демонструє жодних ознак ослаблення, теплої зустрічі та добрих слів буде недостатньо, щоб задовольнити президента України, який перебуває у скрутному становищі, доки російські БпЛА та ракети продовжують бомбардувати Київ,

– зазначили в Sky News.

До слова, напередодні приїзду Зеленського Стармер поспілкувався з нідерландським колегою Діком Шуфом. Політики погодили, що оборона України все ще потребує міжнародної підтримки, а її безпека – життєво важлива для Європи.

