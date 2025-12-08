Зокрема, до політиків приєднаються двоє європейських лідерів. Деталі повідомляє 24 Канал із посиланням на Sky News.
Що чекає на Зеленського в Лондоні?
На тлі нової критики від Дональда Трампа український президент вирушає до Великої Британії, де зустрінеться не лише зі Стармером, а й з іншими союзниками – Еммануелем Макроном і Фрідріхом Мерцом.
Цього разу європейські колеги планують не лише висловити солідарність і підтримку, у центрі уваги буде хід мирних переговорів.
Чотири лідери обговорюватимуть не тільки перемовини між Україною, США та Росією, але й наступні кроки в разі досягнення угоди, її можливий вигляд.
Але поки російська військова машина не демонструє жодних ознак ослаблення, теплої зустрічі та добрих слів буде недостатньо, щоб задовольнити президента України, який перебуває у скрутному становищі, доки російські БпЛА та ракети продовжують бомбардувати Київ,
– зазначили в Sky News.
До слова, напередодні приїзду Зеленського Стармер поспілкувався з нідерландським колегою Діком Шуфом. Політики погодили, що оборона України все ще потребує міжнародної підтримки, а її безпека – життєво важлива для Європи.
Чому Трамп знову почав критикувати Зеленського?
Увечері неділі, 7 грудня, Трамп заявив, що розмовляв з російським та українським президентами напередодні.
На думку лідера США, Путін згоден на мирний план, а от діями Зеленського американець незадоволений. "І мушу сказати, я дещо розчарований тим, що президент Зеленський ще не прочитав пропозицію… Його команда в захваті від цього, але він – ні", – сказав Трамп.
Ймовірно, він мав на увазі переговори Умєрова та Гнатова з Віткоффом і Кушнером. Однак делегація мала особисто відзвітувати українському лідерові 8 грудня в Європі.