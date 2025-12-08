Европейские лидеры настроены решительно поддержать Украину в войне с Россией. Об этом сообщает The Guardian, передает 24 Канал.
О чем заявляли лидеры во время встречи в Лондоне?
Все участники встречи дали понять, что находятся в сложном положении и нуждаются в дальнейшей поддержке Соединенных Штатов. Больше всего это подчеркнул Зеленский.
Отдельно прозвучали замечания президента Франции Эммануэля Макрона в сторону Дональда Трампа. Он отметил, что Европа имеет "много козырей" и намекнул на предыдущие резкие заявления президента США в адрес Владимира Зеленского.
Немецкий политик Фридрих Мерц стал единственным участником, который открыто выразил скепсис относительно некоторых предложений США. В последнее время он все критичнее оценивает подходы американской администрации.
Встреча в Лондоне: последние новости
- Зеленский прибыл в Лондон 8 декабря для серии дипломатических встреч, в частности с премьер-министром Великобритании, президентом Франции и канцлером Германии. После Лондона Зеленский планирует посетить Бельгию для встреч с генеральным секретарем НАТО и лидером ЕС.
- Президент Зеленский отметил, что существуют вызовы, которые Украина не способна преодолеть самостоятельно: стране нужна поддержка как США, так и европейских партнеров.
- Встреча в Лондоне состоялась для того, чтобы обсудить решение, которое смогло бы уберечь Украину от агрессии России в будущем.