Політолог та виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко сказав 24 Каналу, що на тлі 30-річчя підписання Будапештського меморандуму Україна має право його денонсувати, якщо США підтримують позицію агресора замість традиційних партнерів.

Дивіться також: Є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу, – Зеленський

Чи є ще шанс на конструктивний переговорний процес?

Переговори з делегацією США приречені на невдачу, оскільки Росія наполягає, щоб Україна відмовилася від своїх територій, а потім легалізувала окуповані землі як на рівні США, так і через Радбез ООН.

Я переконаний, що ця вимога вже закладена в плані, бо це критично важливо для Росії. Проте два фундаментальні напрямки – гарантії безпеки та територіальне питання – є основою будь-якого мирного врегулювання, незалежно від того, хто формулює план,

– зазначив Буряченко.

Для справедливого миру необхідні дві речі: по-перше, безумовний суверенітет України без жодних політичних обмежень – ні щодо далекобійної зброї, ні ядерного статусу, ні чогось іншого. По-друге, забезпечення захисту від наступного нападу Росії через цілий комплекс дієвих гарантій безпеки.

Американська сторона каже про аналог п'ятої статті НАТО, але ніхто не розуміє, як це працюватиме без повноцінного членства.

"Коли Віткофф заявляє, що гарантії безпеки для України – це американські інвестиції, це виглядає дивно й некомпетентно. Зараз стандартна ставка американського мита для України становить 10%. Яка різниця, буде це 5%, 3% чи 10%, якщо наш експорт до США мінімальний", – підкреслив Буряченко.

Американський план дуже імпонує росіянам. Нова доктрина нацбезпеки США передбачає стратегічну співпрацю з Росією. Якщо Трампу вдасться це реалізувати, можна очікувати новий етап відносин між Москвою та Вашингтоном.

Як Україна може забезпечити безпеку без США?

Європейці розуміють, що на Трампа розраховувати важко. Поїздка Макрона до Китаю була узгоджена на рівні Коаліції охочих. А зустріч в Лондоні організували, щоб з'ясувати, на якій стадії перебуває американський план.

За заявами Трампа видно, що Джаред Кушнер і Стів Віткофф доповіли, що позиція України залишається сильною, і європейці мають надію інтегрувати європейську безпеку в переговорний процес.

"Завтра відбудеться позачергове засідання Радбезу ООН саме з українського питання. Україна разом із Європою на найвищому дипломатичному майданчику світу дадуть серйозний бій цьому американському плану. Що з цього вийде – дуже важко сказати", – підкреслив Буряченко.

На фоні 30-ї річниці підписання Будапештського меморандуму Україна має повне право реалізовувати базові положення Статуту ООН про право кожної країни на самозахист й денонсувати Будапештський меморандум, який не був виконаний підписантами та країнами-гарантами.

Можливо, наш президент навіть заявить про відновлення ядерного статусу України. Так, це буде резонансно й викличе багато геополітичних хвиль у світі, але Україна де-юре має абсолютне право це зробити й захищати себе самостійно. І думаю, європейці нас у цьому підтримають,

– підкреслив Буряченко.

Що відомо про візит Зеленського до Лондона?