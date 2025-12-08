Политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко сказал 24 Каналу, что на фоне 30-летия подписания Будапештского меморандума Украина имеет право его денонсировать, если США поддерживают позицию агрессора вместо традиционных партнеров.

Есть ли еще шанс на конструктивный переговорный процесс?

Переговоры с делегацией США обречены на неудачу, поскольку Россия настаивает, чтобы Украина отказалась от своих территорий, а затем легализовала оккупированные земли как на уровне США, так и через Совбез ООН.

Я убежден, что это требование уже заложено в плане, потому что это критически важно для России. Однако два фундаментальных направления – гарантии безопасности и территориальный вопрос – являются основой любого мирного урегулирования, независимо от того, кто формулирует план,

– отметил Буряченко.

Для справедливого мира необходимы две вещи: во-первых, безусловный суверенитет Украины без всяких политических ограничений – ни по дальнобойному оружию, ни ядерного статуса, ни чего-то другого. Во-вторых, обеспечение защиты от следующего нападения России через целый комплекс действенных гарантий безопасности.

Американская сторона говорит об аналоге пятой статьи НАТО, но никто не понимает, как это будет работать без полноценного членства.

"Когда Уиткофф заявляет, что гарантии безопасности для Украины – это американские инвестиции, это выглядит странно и некомпетентно. Сейчас стандартная ставка американской пошлины для Украины составляет 10%. Какая разница, будет это 5%, 3% или 10%, если наш экспорт в США минимальный", – подчеркнул Буряченко.

Американский план очень импонирует россиянам. Новая доктрина нацбезопасности США предусматривает стратегическое сотрудничество с Россией. Если Трампу удастся это реализовать, можно ожидать новый этап отношений между Москвой и Вашингтоном.

Как Украина может обеспечить безопасность без США?

Европейцы понимают, что на Трампа рассчитывать трудно. Поездка Макрона в Китай была согласована на уровне Коалиции желающих. А встречу в Лондоне организовали, чтобы выяснить, на какой стадии находится американский план.

По заявлениям Трампа видно, что Джаред Кушнер и Стив Уиткофф доложили, что позиция Украины остается сильной, и европейцы надеются интегрировать европейскую безопасность в переговорный процесс.

"Завтра состоится внеочередное заседание Совбеза ООН именно по украинскому вопросу. Украина вместе с Европой на самой высокой дипломатической площадке мира дадут серьезный бой этому американскому плану. Что из этого получится – очень трудно сказать", – подчеркнул Буряченко.

На фоне 30-й годовщины подписания Будапештского меморандума Украина имеет полное право реализовывать базовые положения Устава ООН о праве каждой страны на самозащиту и денонсировать Будапештский меморандум, который не был выполнен подписантами и странами-гарантами.

Возможно, наш президент даже заявит о восстановлении ядерного статуса Украины. Да, это будет резонансно и вызовет много геополитических волн в мире, но Украина де-юре имеет абсолютное право это сделать и защищать себя самостоятельно. И думаю, европейцы нас в этом поддержат,

– подчеркнул Буряченко.

