Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Трамп може відмовитися від України та Росії: у The Telegraph оцінили наступний крок США

Що відомо про зустріч на Даунінг-стріт?

Володимир Зеленський залишив Даунінг-стріт після чергових переговорів щодо України.

Як зазвичай, перед від’їздом його тепло обійняв Кір Стармер.

Президент України покинув резиденцію британського прем'єра: дивіться відео

Зазначимо, що першими після зустрічі покинули резиденцію Стармера президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц. Перед цим політики вийшли з будівлі №10 для спільного фото. Вони лише обмінялися рукостисканнями й відмовилися давати коментарі для преси.

Джерело з Єлисейського палацу повідомило, що сьогоднішня зустріч у Лондоні "дозволила продовжити координацію" щодо американського мирного плану та ролі Європи у ньому.

Водночас робота над його ключовими пунктами продовжується. Зокрема залишаються відкритими питання надійних гарантій безпеки та планів післявоєнного відновлення України.

Які заяви зробили європейські лідери?