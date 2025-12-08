Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

Что известно о встрече на Даунинг-стрит?

Владимир Зеленский покинул Даунинг-стрит после очередных переговоров по Украине.

Как обычно, перед отъездом его тепло обнял Кир Стармер.

Президент Украины покинул резиденцию британского премьера: смотрите видео

Отметим, что первыми после встречи резиденцию Стармера покинули президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Перед этим политики вышли из здания №10 для совместного фото. Они лишь обменялись рукопожатиями и отказались давать комментарии для прессы.

Источник из Елисейского дворца сообщил, что сегодняшняя встреча в Лондоне "позволила продолжить координацию" по американскому мирному плану и роли Европы в нем.

При этом работа над ключевыми пунктами продолжается. В частности, остаются открытыми вопросы надежных гарантий безопасности и планов послевоенного восстановления Украины.

Какие заявления сделали европейские лидеры?