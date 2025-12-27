Об этом в комментарии 24 Канала сообщил представитель Сил обороны Юга Владислав Волошин.
Оккупировали ли россияне Гуляйполе?
Владислав Волошин объяснил, что ситуация в Гуляйполе действительно сложная: часть населенного пункта находится под контролем российских войск.
Сейчас российские войска активно проводят штурмовые действия и пытаются завести группы закрепления.
Кроме того, противник имеет значительное преимущество и в живой силе, и в вооружении: он активно использует дроны-камикадзе и артиллерию, наносит авиационные удары КАБами и НАРами, пытаясь уничтожить наши позиции и вытеснить украинские подразделения из населенного пункта,
– добавил военный.
По словам Волошина, в течение суток 27 декабря враг почти два десятка раз штурмовал украинские позиции в городе, а прямо сейчас на улицах и дальше идут ожесточенные бои.
В то же время немалую часть Гуляйполя продолжают удерживать Силы обороны Украины.
Наши подразделения находятся на позициях, проводят оборонительные действия, наносят контрудары, ведут поисково-ударные действия по уничтожению вражеских штурмовых групп, нанося противнику ощутимые потери,
– отметил представитель Сил обороны Юга.
В течение дня россияне в Гуляйполе уже потеряли более трех сотен личного состава, а также шесть десятков единиц техники и вооружения.
Владислав Волошин подчеркнул, что россияне не имеют полного контроля над городом. По его словам, заявления Путина и доклады Герасимова о "взятии" Гуляйполя и Степногорска напоминают ситуацию с Купянском, который они "захватывали" уже несколько раз. Как отметил военный, поспешность таких "блицкригов" объясняется предстоящей встречей президентов Украины и США, которая должна состояться в ближайшее время.
Что происходит в Запорожье?
27 декабря военные сообщили, что полк 425 "Скала" зашел в Гуляйполе для зачистки населенного пункта от оккупантов. Под прикрытием тумана оккупантам ранее удалось проникнуть в город.
По словам представителей полка, оккупантов обнаруживают, блокируют в зданиях и уничтожают. Работают дроны-бомберы, FPV-дроны и артиллерия, зато личный состав пытаются уберечь.
Ситуацию в Гуляйполе также прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он написал, что ложь россиян ориентирована исключительно на западное инфопространство.