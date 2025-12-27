Про це в коментарі 24 Каналу повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин.

Читайте також Наступальні операції росіян і їхні намагання прорвати оборону ЗСУ: звіт і карти ISW

Чи окупували росіяни Гуляйполе?

Владислав Волошин пояснив, що ситуація в Гуляйполі дійсно складна: частина населеного пункту перебуває під контролем російських військ.

Наразі російські війська активно проводять штурмові дії та намагаються завести групи закріплення.

Окрім того, противник має значну перевагу і в живій силі, і в озброєнні: він активно використовує дрони-камікадзе й артилерію, завдає авіаційних ударів КАБами та НАРами, намагаючись знищити наші позиції і витіснити українські підрозділи з населеного пункту,

– додав військовий.

За словами Волошина, протягом доби 27 грудня ворог майже два десятки разів штурмував українські позиції в місті, а просто зараз на вулицях і далі точаться запеклі бої.

Водночас чималу частину Гуляйполя продовжують утримувати Сили оборони України.

Наші підрозділи знаходяться на позиціях, проводять оборонні дії, завдають контрударів, ведуть пошуково-ударні дії зі знищення ворожих штурмових груп, завдаючи противнику відчутних втрат,

– наголосив речник Сил оборони Півдня.

Протягом дня росіяни в Гуляйполі вже втратили понад три сотні особового складу, а також шість десятків одиниць техніки й озброєння.

Владислав Волошин підкреслив, що росіяни не мають повного контролю над містом. За його словами, заяви Путіна і доповіді Герасимова щодо "взяття" Гуляйполя та Степногірська нагадують ситуацію з Куп'янськом, який вони "захоплювали" вже декілька разів. Як зазначив військовий, поспішність таких "бліцкригів" пояснюється майбутньою зустріччю президентів України й США, яка має відбутися найближчим часом.

Що відбувається на Запоріжжі?