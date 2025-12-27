Полк намагається зберегти свій особовий склад. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис полку у Facebook.

Полк 425 "Скеля" зайшов у Гуляйполе для зачистки його від окупантів. Під прикриттям туману окупантам раніше вдалося проникнути у місто.

За словами представників полку, окупантів виявляють, блокують у будівлях і знищують. Працюють дрони-бомбери, FPV-дрони та артилерія. Особовий склад намагаються уберегти.

З перехоплень розмов окупантів стало відомо, що він втратив вже 2 батальйони та вже майже третій. Операція у Гуляйполі триває.

Російські війська намагаються змінити хід подій і тиснуть на оборону з різних напрямків, використовуючи штурмові дії та маневри малими групами, пояснив в ефірі 24 Каналу речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. За його словами, характер боїв свідчить про спробу противника розширити зону активних дій і нав'язати свої умови на Гуляйпільському напрямку.

