Журналістка hromadske поспілкувалася з офіцером з КСП 1 батальйону 106 бригади. Він розповів про ситуацію, яка змусила вийти зі штабу в Гуляйполі Запорізької області, передає 24 Канал.

До теми Там і Запоріжжя недалеко, – експерт спрогнозував наслідки втрати Гуляйполя

Що насправді сталося на КСП в Гуляйполі?

Офіцер розповів, що вранці 17 грудня двоє військових, які чергували на КСП, помітили на вулиці людей у формі. Не розуміючи, чи це свої, вони спустилися в укриття, щоб уточнити інформацію. Коли ж повернулися, противник уже зайшов у будівлю. Під час першого контакту зі штурмовою групою загинув командир роти.

Богдан (командир роти) і ще один хлопчина виставились на сходову клітку. Цей хлопчина висунувся першим, Богдан другим. І зразу пішли автоматні черги. Якраз в цей момент висування загинув командир роти,

– поділився співрозмовник.

Після цього українські військові зайняли оборону, закидали ворога гранатами та повністю перекрили входи до штабу. Пораненого намагалися евакуювати, однак допомога так і не прибула – до вечора боєць помер від втрати крові. Для стримування противника залучили операторів дронів і викликали артилерійський вогонь на власні позиції.

Зв'язок із зовнішнім світом зник, і група всю ніч перебувала в підвалі, тримаючи кругову оборону.

У цей час військові намагалися знищити документацію та техніку.

Одна кімната горіла постійно, бо туди вдарив FPV і був дуже сильний вогонь. Там ми спалювали документи й ноутбуки. Усе, що було, поспалювали. Не знаю, хто промахав оті ноутбуки, що на столах лишилися лежати,

– сказав він.

Також був наказ підпалити будівлю під час відходу, але його не виконали.

Оскільки ні зачистки, ні евакуації не відбулося, близько п'ятої ранку наступного дня бійці вирішили виходити самостійно. Вихід тривав 3 дні.

Під час руху групу виявили ворожі дрони. Внаслідок скидів загинув начальник штабу. Лише завдяки туману військовим вдалося здійснити фінальний ривок і дістатися до безпечної зони.

Яка ситуація в Гуляйполі: дивіться карту DeepState

Офіцер зазначив, що секретну інформацію, яка була при ньому, він знищив або виніс, а дані, які могли залишитися в штабі, вже не мають оперативної цінності. За його словами, після інциденту з бійцями тривалий час не виходило на зв'язок командування, однак згодом розпочалася перевірка контррозвідки.

Командира батальйону відсторонили, а військовим, які вийшли з позицій, запропонували переведення до 225 окремого штурмового полку.

Розповідь офіцера узгоджується зі свідченнями іншого військовослужбовця зі 102 бригади, який у той самий період підтримував зв'язок із підрозділом.

Яка передісторія?