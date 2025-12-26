Журналистка hromadske пообщалась с офицером из КСП 1 батальона 106 бригады. Он рассказал о ситуации, которая заставила выйти из штаба в Гуляйполе Запорожской области, передает 24 Канал.

Что на самом деле произошло на КСП в Гуляйполе?

Офицер рассказал, что утром 17 декабря двое военных, которые дежурили на КСП, заметили на улице людей в форме. Не понимая, или это свои, они спустились в укрытие, чтобы уточнить информацию. Когда же вернулись, противник уже зашел в здание. Во время первого контакта со штурмовой группой погиб командир роты.

Богдан (командир роты) и еще один парень выставились на лестничную клетку. Этот парень выдвинулся первым, Богдан вторым. И сразу пошли автоматные очереди. Как раз в этот момент выдвижения погиб командир роты,

– поделился собеседник.

После этого украинские военные заняли оборону, забросали врага гранатами и полностью перекрыли входы в штаб. Раненого пытались эвакуировать, однако помощь так и не прибыла – к вечеру боец умер от потери крови. Для сдерживания противника привлекли операторов дронов и вызвали артиллерийский огонь на собственные позиции.

Связь с внешним миром пропала, и группа всю ночь находилась в подвале, держа круговую оборону.

В это время военные пытались уничтожить документацию и технику.

Одна комната горела постоянно, потому что туда ударил FPV и был очень сильный огонь. Там мы сжигали документы и ноутбуки. Все, что было, сжигали. Не знаю, кто промазал те ноутбуки, что на столах остались лежать,

– сказал он.

Также был приказ поджечь здание во время отхода, но его не выполнили.

Поскольку ни зачистки, ни эвакуации не произошло, около пяти утра следующего дня бойцы решили выходить самостоятельно. Выход длился 3 дня.

Во время движения группу обнаружили вражеские дроны. В результате сбросов погиб начальник штаба. Только благодаря туману военным удалось осуществить финальный рывок и добраться до безопасной зоны.

Офицер отметил, что секретную информацию, которая была при нем, он уничтожил или вынес, а данные, которые могли остаться в штабе, уже не имеют оперативной ценности. По его словам, после инцидента с бойцами длительное время не выходило на связь командование, однако впоследствии началась проверка контрразведки.

Командира батальона отстранили, а военным, которые вышли с позиций, предложили перевод в 225 отдельный штурмовой полк.

Рассказ офицера согласуется со свидетельствами другого военнослужащего из 102 бригады, который в тот же период поддерживал связь с подразделением.

