Об этом в комментарии 24 Канала рассказал представитель Сил обороны Юга Украины, полковник Владислав Волошин.

Какое видео о Гуляйполе публиковали россияне в сети?

В сети российские захватчики опубликовали видео, которое впоследствии распространилось по разным украинским телеграм-каналам. На кадрах показан якобы оставленный украинскими военными одной из бригад ТРО контрольно-наблюдательный пункт, где якобы остались рабочие компьютеры, документация и даже телефон без пароля.

Сообщалось, что враг, вероятно, впервые за последние годы якобы захватил командный пункт батальона. УП со ссылкой на собственные источники писала, что это событие могло произойти 18 декабря.

Само видео прокомментировал для 24 Канала представитель Сил обороны Юга Украины Владислав Волошин. Он отметил, что по данному факту представители соответствующих компетентных органов проводят детальное расследование.

Оно должно установить причины и предпосылки возникновения подобного факта и вообще, имел ли он место. Только после него будет обнародована информация,

– рассказал полковник.

Кроме того, по словам Волошина, правоохранительными органами будет также возбуждено производство.

"По результатам расследования будет дана оценка действиям каждого должностного лица, которое причастно к этим событиям. Никто и ничего не будет скрывать", – заявил представитель Сил обороны Юга Украины.

Стоит отметить, что в Силах обороны Юга Украины в сводке вечером 25 декабря сообщали, что на Гуляйпольском направлении состоялось 6 боевых столкновений в направлении населенных пунктов Гуляйполе и Доброполье.

