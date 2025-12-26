Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу пояснив, чому події на цій ділянці фронту можуть мати значно ширші наслідки. Він зазначив, що втрата одного з ключових пунктів здатна різко змінити безпекову ситуацію для великого прифронтового міста.
Які ризики для Запоріжжя створює тиск на Гуляйполе?
Події на запорізькому напрямку дедалі чіткіше вказують на зміну тактики ворога. Російські війська посилили тиск одразу на кількох ділянках, використовуючи артилерію та намагаючись розширити зону ураження навколо прифронтових міст. Зафіксовані обстріли свідчать, що противник уже діє в межах досяжності важких систем.
Те, що зараз місто активно обстрілюється, – це факт. Дальність дозволяє бити і ствольною, і реактивною артилерією,
– пояснив Попович.
Він звернув увагу, що ключовим елементом цієї ділянки залишається не лише безпосередня близькість до Запоріжжя, а й напрямок, який може відкрити ворогу нові можливості для наступу. Саме там, за його оцінкою, розвиток подій виглядає найбільш загрозливо.
Якщо Гуляйполе впаде, далі ворог буде просуватися з іншого напрямку, і ситуація на Запоріжжі суттєво ускладниться,
– зазначив оглядач.
За словами Поповича, після цього логічним продовженням для противника стане тиск у бік Оріхова, що скорочує дистанцію до обласного центру. Він підкреслив, що саме цей сценарій нині виглядає для ворога перспективним, навіть з урахуванням складних боїв і втрат на інших ділянках фронту.
Останні новини щодо мирних переговорів
- Військовий аналітик Майкл Кларк застеріг, що оголошення демілітаризованої зони в активній зоні бойових дій є небезпечним. Він пояснив, що Росія може використати це для проникнення "під виглядом цивільних", розхитування ситуації у містах і подальшого введення сил під приводом "захисту", як це було у Слов'янську у 2014 році. Також він наголосив, що контроль території росгвардією або поліцією не змінює суті російського контролю.
- Юрій Богданов припустив, що наступні 90 днів можуть стати важливими, бо Путіну доведеться робити вибір між ескалацією та реальними перемовинами. Вадим Денисенко зі свого боку заявив, що Москва не підписуватиме 20 – пунктний мирний план, а для Кремля критичними є не лише території, а й зняття санкцій та повернення у "велику геополітику".
- Володимир Зеленський повідомив, що українська та американська переговорні команди підготували перші драфти кількох документів і є питання, які можна обговорити лише на рівні лідерів, зокрема про гарантії безпеки. Він також сказав, що 20 – пунктний план, над яким працювали Київ та Вашингтон, готовий на 90%, і підтвердив ймовірну зустріч із Дональдом Трампом 28 грудня у Флориді, де планують обговорити ці документи та економічні напрацювання.