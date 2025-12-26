Військовий оглядач Денис Попович в ефірі 24 Каналу пояснив, чому події на цій ділянці фронту можуть мати значно ширші наслідки. Він зазначив, що втрата одного з ключових пунктів здатна різко змінити безпекову ситуацію для великого прифронтового міста.

Дивіться також Якщо Покровськ впаде: експерт сказав, яке місто стане наступною ціллю Росії

Які ризики для Запоріжжя створює тиск на Гуляйполе?

Події на запорізькому напрямку дедалі чіткіше вказують на зміну тактики ворога. Російські війська посилили тиск одразу на кількох ділянках, використовуючи артилерію та намагаючись розширити зону ураження навколо прифронтових міст. Зафіксовані обстріли свідчать, що противник уже діє в межах досяжності важких систем.

Те, що зараз місто активно обстрілюється, – це факт. Дальність дозволяє бити і ствольною, і реактивною артилерією,

– пояснив Попович.

Він звернув увагу, що ключовим елементом цієї ділянки залишається не лише безпосередня близькість до Запоріжжя, а й напрямок, який може відкрити ворогу нові можливості для наступу. Саме там, за його оцінкою, розвиток подій виглядає найбільш загрозливо.

Якщо Гуляйполе впаде, далі ворог буде просуватися з іншого напрямку, і ситуація на Запоріжжі суттєво ускладниться,

– зазначив оглядач.

За словами Поповича, після цього логічним продовженням для противника стане тиск у бік Оріхова, що скорочує дистанцію до обласного центру. Він підкреслив, що саме цей сценарій нині виглядає для ворога перспективним, навіть з урахуванням складних боїв і втрат на інших ділянках фронту.

Останні новини щодо мирних переговорів