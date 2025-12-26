Військовий аналітик, професор оборонних досліджень Майкл Кларк зауважив 24 Каналу, що оголошувати демілітаризовану зону серед активної зони бойових дій небезпечно. Адже росіяни цим скористаються.

Чому це небезпечно?

Майкл Кларк пояснив, що у такому випадку через тижні або навіть дні російські сили під виглядом цивільних почали б проникати у міста. Тоді майже одразу почалася б підривна діяльність у цих населених пунктах, щоб створити заворушення і безлад, як це було у Слов'янську у 2014 році. Саме так все почалося на Донбасі.

Потім увійдуть російські війська під приводом захисту тих, хто перебуває у небезпеці, російськомовних людей. Мовляв, треба захищати російських громадян. Це рецепт повного хаосу – просто оголосити демілітаризовану зону серед дуже активної зони бойових дій,

– підкреслив він.

Помічник Володимира Путіна Юрій Ушаков допустив виведення російських військ із демілітаризованої зони на Донбасі. Водночас територія залишалася б під контролем російської національної гвардії або поліції, які теж були частиною вторгнення в Україну. Однак цивільний не побачить різниці між звичайним солдатом та людиною з росгвардії.

190 тисяч солдатів, які вторглися у лютому 2022 року, включали багато підрозділів росгвардії, які виявилися доволі безнадійними, коли це перетворилося на справжню війну. Але чи то росгвардія, чи регулярні російські війська, для російського контролю це абсолютно нічого не змінює. Це безперспективний варіант,

– зазначив військовий аналітик.

Пропозиція щодо територіального компромісу: що відомо?