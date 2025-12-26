Военный аналитик, профессор оборонных исследований Майкл Кларк отметил 24 Каналу, что объявлять демилитаризованную зону среди активной зоны боевых действий опасно. Ведь россияне этим воспользуются.

Почему это опасно?

Майкл Кларк объяснил, что в таком случае через недели или даже дни российские силы под видом гражданских начали бы проникать в города. Тогда почти сразу началась бы подрывная деятельность в этих населенных пунктах, чтобы создать беспорядки, как это было в Славянске в 2014 году. Именно так все началось на Донбассе.

Затем войдут российские войска под предлогом защиты тех, кто находится в опасности, русскоязычных людей. Мол, надо защищать российских граждан. Это рецепт полного хаоса – просто объявить демилитаризованную зону среди очень активной зоны боевых действий,

– подчеркнул он.

Помощник Владимира Путина Юрий Ушаков допустил вывод российских войск из демилитаризованной зоны на Донбассе. При этом территория оставалась бы под контролем российской национальной гвардии или полиции, которые тоже были частью вторжения в Украину. Однако гражданский не увидит разницы между обычным солдатом и человеком из росгвардии.

190 тысяч солдат, которые вторглись в феврале 2022 года, включали много подразделений росгвардии, которые оказались довольно безнадежными, когда это превратилось в настоящую войну. Но будь то росгвардия, или регулярные российские войска, для российского контроля это абсолютно ничего не меняет. Это бесперспективный вариант,

– отметил военный аналитик.

