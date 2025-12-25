Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на обращение Владимира Зеленского от 25 декабря.

К теме Несколько сотен миллиардов долларов: Зеленский оценил сумму убытков от войны

Что Зеленский рассказал о работе над мирным планом?

Владимир Зеленский рассказал, что секретарь СНБО Рустем Умеров 25 декабря еще будет говорить с американской командой относительно мирного плана для Украины.

Важно, если у нас получится организовать то, о чем мы говорили сегодня. И уже готовы некоторые документы. Я вижу, что они готовы почти полностью – некоторые документы готовы,

– отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что по сенсативным вопросам в мирном плане еще необходимо провести работу, но у Киева и Вашингтона есть понимание, как это все обеспечить.

"Ближайшие недели тоже могут быть интенсивными. Спасибо, Америка! И спасибо всем, кто продолжает свое давление на Россию ради того, чтобы там поняли на сто процентов, что затягивание войны будет иметь жесткие последствия для них – для России", – резюмировал украинский глава.

Кстати, политолог Игорь Рейтерович заявил в эфире 24 Канала, что учитывая ситуацию, в которой сейчас находится Украина, новый вариант мирного плана по некоторым пунктам является более-менее приемлемым для нашей страны. В то же время, по мнению эксперта, едва ли не к каждому пункту можно выдвинуть какие-то замечания или предложить поправки.

Что было в мирном плане, о котором Зеленский рассказал журналистам?