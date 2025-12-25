Об этом сообщил президент Украины во время общения с журналистами, пишет 24 Канал.
Сколько убытков Россия нанесла Украине?
Зеленский заявил, что общая оценка потерь Украины в результате российской войны составляет 800 миллиардов долларов. Он отметил, что именно об этих объемах финансирования ведутся переговоры с международными партнерами.
По словам президента, средства на восстановление и развитие Украины будут поступать из разных источников. Планируется создание нескольких инвестиционных фондов, которые будут заниматься восстановлением экономики, реконструкцией поврежденных районов и регионов, а также гуманитарными программами.
Целью этих фондов является привлечение 800 миллиардов долларов через акционерный капитал, гранты, долговые обязательства и взносы частного сектора. Это позволит Украине максимально реализовать свой потенциал.
О чем говорится в 9 пункте мирного плана США?
Известно, что пункт 9 предусматривает создание США и странами ЕС совместного фонда капитала и грантов с целевым размером до 200 миллиардов долларов для эффективного и прозрачного инвестирования в Украину. В то же время Зеленский отметил, что сумма пока это лишь предмет для разговора, впрочем переговорный процесс Украины, США и советников по нацбезопасности европейских государств уже продолжается.
Кроме того, в следующих подпунктах указано, что для послевоенного восстановления будет применен широкий спектр капиталовложений и других финансовых инструментов, а глобальные учреждения по восстановлению будут применять механизмы для поддержки и усиления этих усилий. Также Украина планирует внедрять лучшие международные стандарты для привлечения иностранных инвестиций. В то же время оставляя за собой право на компенсацию за нанесенный ущерб.
Компенсацию для нас очень важно было акцентировать. Я не уверен, что все это останется в таких формулировках. Я просто говорю, что на сегодня это так,
– добавил Зеленский.
Куда пойдут средства на восстановление?
Зеленский отметил, что все средства международных партнеров, которые будут выделяться на послевоенное восстановление, будут использованы исключительно на территориях, которые контролирует Украина.
Согласно 8 пункту мирного плана деньги пойдут на глобальное развитие Украины. Говорится об инвестировании в быстрорастущие отрасли – технологии, центры обработки данных, искусственный интеллект.
Также США и американские компании совместно будут вкладывать средства в восстановление и улучшение газовой инфраструктуры Украины, в частности трубопроводы и хранилища. Также инвестиции привлекут для реконструкции городов и жилых районов, пострадавших от войны.