Все средства от международных партнеров на послевоенное восстановление будут использованы исключительно на территориях, которые контролирует Украина. Об этом заявил президент во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Куда пойдут средства партнеров на восстановление?

По его словам, это ключевой момент, на котором было сосредоточено много внимания при подготовке базового документа между Украиной, США, Россией и Европой о завершении войны.

Ранее в проектах мирного соглашения, которое сначала содержало 28 пунктов, а затем 20, были другие подходы.

В 8-м пункте нынешнего документа предусмотрен пакет глобального развития для Украины, который будет детализирован отдельным соглашением об инвестициях. Он будет охватывать создание фонда развития для иинвестирования в быстрорастущие отрасли – технологии, центры обработки данных, искусственный интеллект.

Также США и американские компании совместно будут инвестировать в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры Украины (трубопроводы, хранилища) и в реконструкцию городов и жилых районов, пострадавших от войны.

Президент Зеленский объяснил, что для восстановления страны планирует привлечь около 800 миллиардов долларов через гранты, инвестиции, долговые обязательства и взносы частного сектора.

Основные источники: