Все средства от международных партнеров на послевоенное восстановление будут использованы исключительно на территориях, которые контролирует Украина. Об этом заявил президент во время общения с журналистами, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия отклоняет и хочет переписать мирный план из 20 пунктов, – Bloomberg
Куда пойдут средства партнеров на восстановление?
По его словам, это ключевой момент, на котором было сосредоточено много внимания при подготовке базового документа между Украиной, США, Россией и Европой о завершении войны.
Ранее в проектах мирного соглашения, которое сначала содержало 28 пунктов, а затем 20, были другие подходы.
В 8-м пункте нынешнего документа предусмотрен пакет глобального развития для Украины, который будет детализирован отдельным соглашением об инвестициях. Он будет охватывать создание фонда развития для иинвестирования в быстрорастущие отрасли – технологии, центры обработки данных, искусственный интеллект.
Также США и американские компании совместно будут инвестировать в восстановление и модернизацию газовой инфраструктуры Украины (трубопроводы, хранилища) и в реконструкцию городов и жилых районов, пострадавших от войны.
Президент Зеленский объяснил, что для восстановления страны планирует привлечь около 800 миллиардов долларов через гранты, инвестиции, долговые обязательства и взносы частного сектора.
Основные источники:
- США и ЕС могут создать фонд на 200 миллиардов долларов для прозрачных инвестиций (по 100 миллиардов от каждого).
- Использование капиталовложений, иностранных инвестиций и глобальных институтов для послевоенного восстановления.
- Украина оставляет право на компенсацию за ущерб от агрессии.
- Европа уже предоставила 90 миллиардов евро беспроцентного кредита на два года; планируется покрытие репарациями от России.
- Еще есть 210 миллиардов долларов замороженных российских активов, которые могут быть использованы для восстановления.