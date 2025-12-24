Что предусматривает "карта процветания"?
Об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.
Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года, которое разработано совместно с Соединенными Штатами. Фактически предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении,
– отметил президент.
Глава государства отметил, что в "карту процветания" заложили много пунктов из разработанного ранее Плана устойчивости Украины. И речь идет не только о шагах Украины по восстановлению своих территорий, но и о готовности союзников сделать свой вклад в восстановление.
Сейчас у нас фактически появляется такое четкое понимание возможностей участия партнеров – как Соединенных Штатов, так и Европы и других партнеров. Конкретно с Америкой это оформляется в такой специальный экономический документ.
По словам президента, речь идет о прочном пакете развития для Украины. Он будет распространяться на различные отрасли экономики и предусматривает создание фонда для инвестиций в сектора, которые быстро растут:
- технологический сектор;
- центры обработки данных;
- сфера искусственного интеллекта.
В то же время планируются сотрудничество и совместные инвестиции Украины и США в восстановление, модернизацию и эксплуатацию газовой инфраструктуры государства.
Совместные усилия стран направят также на восстановление территорий, разрушенных войной, реконструкцию городов и жилых районов.
Киев будет иметь возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящихся под контролем Украины. То есть мы восстанавливаем свободную территорию нашего государства вместе с нашими партнерами,
– добавил Зеленский.
Важно! Среди прочего документ также предусматривает развитие добычи полезных ископаемых и природных ресурсов Украины. При этом Всемирный банк должен разработать специальный пакет финансирования для ускорения этих процессов.
Сколько нужно на восстановление Украины?
Напомним, что в июле на конференции URC-2025 в Риме правительство представило свои расчеты по восстановлению Украины. Тогда говорилось, что на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет 1 триллион гривен в течение 14 лет.
По концепции Украины, для восстановления планировали создать 2 фонда:
- "Фонд Украина" на 540 миллиардов долларов – на основе конфискованных активов России и налога на экспорт российского сырья.
- Европейский структурный фонд в поддержку Украины в размере 460 миллиардов долларов, который должен был бы стать платформой для инвестиций бизнеса Европы в украинское производство.
Стоит знать! По итогам "Быстрой оценки ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3), проведенной Всемирным банком, по состоянию на февраль 2025 года стоимость восстановления и восстановления в Украине составляла 524 миллиарда долларов.
Что известно о сотрудничестве США и Украины?
В конце апреля 2025 года Украина и США подписали соглашение в сфере полезных ресурсов, которое предусматривает запуск Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления. Его создали для привлечения капитала на восстановление экономики Украины, обновление критической инфраструктуры, развитие энергетического сектора и использование природных богатств.
Документ фиксирует, что контроль над природными ресурсами остается за Украиной. Управление фондом будет осуществлять наблюдательный совет с равным представительством сторон: по три делегата от Украины и США, что обеспечивает паритет в принятии решений.
В сентябре стало известно о первом взносе в фонд. Международная финансовая корпорация развития США (DFC) объявила инвестиционное обязательство в размере 75 миллионов долларов. Украина, со своей стороны, берет на себя обязательства удвоить этот вклад, поэтому стартовый капитал фонда составит 150 миллионов долларов.