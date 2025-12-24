Что предусматривает "карта процветания"?

Об этом во время общения с журналистами рассказал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал.

Это долгосрочный экономический документ, видение до 2040 года, которое разработано совместно с Соединенными Штатами. Фактически предусмотрены все ключевые элементы соглашения об инвестициях и будущем восстановлении,

– отметил президент.

Глава государства отметил, что в "карту процветания" заложили много пунктов из разработанного ранее Плана устойчивости Украины. И речь идет не только о шагах Украины по восстановлению своих территорий, но и о готовности союзников сделать свой вклад в восстановление.

Владимир Зеленский Президент Украины Сейчас у нас фактически появляется такое четкое понимание возможностей участия партнеров – как Соединенных Штатов, так и Европы и других партнеров. Конкретно с Америкой это оформляется в такой специальный экономический документ.

По словам президента, речь идет о прочном пакете развития для Украины. Он будет распространяться на различные отрасли экономики и предусматривает создание фонда для инвестиций в сектора, которые быстро растут:

технологический сектор;

центры обработки данных;

сфера искусственного интеллекта.

В то же время планируются сотрудничество и совместные инвестиции Украины и США в восстановление, модернизацию и эксплуатацию газовой инфраструктуры государства.

Совместные усилия стран направят также на восстановление территорий, разрушенных войной, реконструкцию городов и жилых районов.

Киев будет иметь возможность определить приоритеты распределения своей доли средств на территории, находящихся под контролем Украины. То есть мы восстанавливаем свободную территорию нашего государства вместе с нашими партнерами,

– добавил Зеленский.

Важно! Среди прочего документ также предусматривает развитие добычи полезных ископаемых и природных ресурсов Украины. При этом Всемирный банк должен разработать специальный пакет финансирования для ускорения этих процессов.

Сколько нужно на восстановление Украины?

Напомним, что в июле на конференции URC-2025 в Риме правительство представило свои расчеты по восстановлению Украины. Тогда говорилось, что на восстановление и модернизацию Украины необходимо будет 1 триллион гривен в течение 14 лет.

По концепции Украины, для восстановления планировали создать 2 фонда:

"Фонд Украина" на 540 миллиардов долларов – на основе конфискованных активов России и налога на экспорт российского сырья.

Европейский структурный фонд в поддержку Украины в размере 460 миллиардов долларов, который должен был бы стать платформой для инвестиций бизнеса Европы в украинское производство.

Стоит знать! По итогам "Быстрой оценки ущерба и потребностей на восстановление" (RDNA3), проведенной Всемирным банком, по состоянию на февраль 2025 года стоимость восстановления и восстановления в Украине составляла 524 миллиарда долларов.

Что известно о сотрудничестве США и Украины?