В своем телеграмме президент также рассказал о поездке в Ровно и общении со студентами профессионального колледжа.
Что заявил президент
Зеленский сообщил, что обсуждал со студентами и руководителями предприятий тему трудоустройства после выпуска. Также говорили о подготовке специалистов, популяризацию профессионального образования.
Поднимался и вопрос повышения стипендий. Возможные решения наработает Министерство образования и науки,
– написал глава нашего государства.
Что ранее анонсировала глава правительства
Премьер-министр Украины Юлия Свириденко в марте этого года сообщила, что стипендия с сентября вырастет вдвое. Студенты будут получать средства независимо от формы собственности ЗВО.
Руководительница Кабмина также заявила, что студенты, которые учатся на бюджете, будут получать академические стипендии в размере не менее 4 тысяч гривен с 1 сентября этого года.
Стипендии студентов вырастут вдвое
С сентября 2025 года в Украине увеличили размер президентских стипендий.
Также чиновники в прошлом году анонсировали, что с сентября 2026 года вырастут стипендии всех студентов колледжей и вузов в Украине. Соискатели образования будут получать вдвое большие выплаты.
Так, в вузах вырастут суммы всех видов стипендий: от минимальной академической – до президентской и отраслевых. В колледжах будет аналогичное повышение: минимальная, повышенная, отраслевые и именные стипендии также вырастут вдвое.