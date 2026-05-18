Детали юный ученый из Львова рассказал в интервью 24 Каналу ко Дню науки. Что это за образование и какие возможности предоставляет, читайте дальше.

Какое образование получает в Японии Дарий?

Парень рассказал, что закончил 11 класс украинской школы. Даже сдал НМТ. Однако получение образования неожиданно продолжил в Японии. Причем снова учится в 11 классе. В следующем году перейдет в 12 класс.

Получу два диплома: один японский о завершении старшей школы, другой – о обучение на международном бакалавриате, диплом IB. Последний на самом деле очень ценный. Он открывает двери в престижные университеты. Даже могу после поступать в Гарвард, Оксфорд,

– отмечает парень.

И добавляет, что это диплом об окончании старшей школы. Программа длится два года.

Как зародилась его любовь к науке?

Кузьминский рассказал, что заинтересовался наукой еще в пятом классе. Мама отдала его получать новые знания во Львовскую областную Малую академию наук. Там парень записался на курсы химии, биологии, математики и физики.

И я сразу почувствовал разницу с обычными уроками, потому что мы начали воплощать в жизнь различные эксперименты. Там у меня и зародилась любовь к науке,

– признается он.

Как юный гений попал на эту программу?

Он также рассказал, что это обучение дало ему возможность победили на международных конкурсах со своими научными работами и получить шанс на международное образование. Четыре его работы-проекты, с которыми побеждал за рубежом, были из сферы естественных наук.

Также они позволили мне ездить за границу на различные конференции, конкурсы, усовершенствовать навыки общения, презентации проектов и тому подобное. И именно эта деятельность в МАН помогла мне получить стипендию Tokarev Foundation и попасть в Международную школу,

– говорит Дарий.

Куда планирует поступать юный гений?

Дарий говорит, что хочет в высшей школе изучать медицину. Поэтому намерен стать студентом медицинского вуза. Однако пока еще не определился, где планирует получать высшее образование – в Украине или за рубежом.

Мой главный проект сегодня – это получать хорошее образование и вернуться в Украину, чтобы воплотить в жизнь все свои идеи и проекты,

– резюмировал парень.

Что известно о юном ученом?

Дарию Кузьминскому – 18 лет. Парень поражает знаниями и работами в сферах:

экологии;

медицины;

химии.

Он исследовал различные темы: от противоопухолевых средств до восстановления загрязненных земель.

Имеет четыре работы – победительницы на мировых конкурсах в Хорватии, Польше и Тунисе.