У своєму телеграмі президент також розповів про поїздку до Рівного та спілкування зі студентами професійного коледжу.

Що заявив президент

Зеленський повідомив, що обговорював зі студентами та очільниками підприємств тему працевлаштування після випуску. Також говорили про підготовку фахівців, популяризацію професійної освіти.

Підіймалось і питання підвищення стипендій. Можливі рішення напрацює Міністерство освіти і науки,

– написав глава нашої держави.

Що раніше анонсувала очільниця уряду

Прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко у березні цього року повідомила, що стипендія з вересня зросте вдвічі. Студенти отримуватимуть кошти незалежно від форми власності ЗВО.

Очільниця Кабміну також заявила, що студенти, які навчаються на бюджеті, отримуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 тисяч гривень з 1 вересня цього року.

Стипендії студентів зростуть удвічі

З вересня 2025 року в Україні збільшили розмір президентських стипендій.

Також посадовці торік анонсували, що з вересня 2026 року зростуть стипендії усіх студентів коледжів та вишів в Україні. Здобувачі освіти отримуватимуть удвічі більші виплати.

Так, у вишах зростуть суми усіх видів стипендій: від мінімальної академічної – до президентської та галузевих. У коледжах буде аналогічне підвищення: мінімальна, підвищена, галузеві та іменні стипендії також зростуть удвічі.