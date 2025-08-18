Прем'єрка Італії Джоржія Мелоні наголосила, що, якщо Європа і США хочуть досягти миру, то вони мають виступати як єдиний фронт

"Ви можете розраховувати на Італію. Ми на стороні України і ми абсолютно підтримуємо всі зусилля, направлені на встановлення миру", – сказала вона.