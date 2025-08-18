У саміті взяли участь канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, президент Фінляндії Александер Стубб, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, глава уряду Італії Джорджія Мелоні та Генсек НАТО Марк Рютте, передає 24 Канал.
Які заяви зробили лідери Європи у Білому домі?
Еммануель Макрон наголосив, що гарантії безпеки потрібні, щоб гарантувати довготривалий мир на всьому європейському континенті. Перша гарантія – це міцна і сильна українська армія. Друга – зобов'язання Європи захистити Україну від повторної агресії.
Володимир Зеленський тим часом сказав, що усі чутливі речі, зокрема територіальні питання будуть обговорюватися на рівні лідерів під час тристоронньої зустрічі.
"Трамп буде намагатися організувати таку зустріч", – сказав український лідер.
Президент США вважає, що Трамп погодиться із тим, що Україна повинна мати гарантії безпеки.
Ми з'ясуємо як це зробити, Європа візьме на себе багато чого. Нам потрібно буде обговорити можливий обмін територій, враховуючи де зараз лінія бойового зіткнення,
– заявив президент США.
Трамп заявив, що оптимістично налаштований щодо досягнення угоди, яка запобігатиме повторному вторгненню в Україну.
За тиждень – два, ми знатимемо, чи нам вдалося, чи ці жахливі бої будуть продовжуватись,
– сказав Трамп.
Президент Франції Емманюель Макрон підтримав ідею перемир'я та закликав обговорити завершення війни у чотиристоронньому форматі за участі України, Росії, США та Європи
Мелоні також заявила, що попередня умова будь-якого миру – гарантії безпеки. Вона, зокрема, згадала про модель захисту на зразок статті 5 НАТО. Про неї також сказав і британський прем'єр Стармер. Він додав, що окрім розмов про безпеку України, треба говорити й про безпеку Європи.
Прем'єрка Італії Джоржія Мелоні наголосила, що, якщо Європа і США хочуть досягти миру, то вони мають виступати як єдиний фронт
"Ви можете розраховувати на Італію. Ми на стороні України і ми абсолютно підтримуємо всі зусилля, направлені на встановлення миру", – сказала вона.
У відповідь на заклик Мерца досягти перемир'я перед тристоронньою зустріччю Путіна, Зеленського і Трампа, президент США сказав: "Якщо це вийде – буде прекрасно".
Усі ми, очевидно, віддали б перевагу негайному припиненню вогню, поки ми працюємо над тривалим миром, і, можливо, щось подібне може статися. На даний момент цього не відбувається,
– підсумував Трамп.
Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа хотіла б бачити перемир'я вже з наступного тижня.
"Я не можу уявити, щоб тристороння зустріч відбулася без ухвалення припинення вогню", — сказав Мерц.
Він закликав чинити тиск на Росію із цього питання.
Генсек НАТО Рютте подякував Трампу за його роль у врегулюванні війни в Україні. За словами генерального секретаря, завдяки президенту США вдалося вийти з глухого кута.
Ми працюємо над безпековими гарантіями. На цьому наголосила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.