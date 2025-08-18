Про це пише 24 Канал з посиланням на слова Володимира Зеленського перед зустріччю з Дональдом Трампом у Білому домі.

Як Україна може отримати зброю США?

Для України створили перелік пріоритетних потреб, згідно з яким наша армія може отримати поповнення зброї. Нові системи, що будуть корисні на передовій Київ може закупляти у Вашингтона. Ідеться про програму PURL, за якою Німеччина та союзники нададуть 500 мільйонів доларів для закупівлі зброї.

Перш за все, ми зараз маємо можливість купувати зброю Сполучених Штатів. Я вдячний за цю можливість, за цю програму, вдячний європейським країнам, які платять за це. У нас є певні програми, завдяки яким ми маємо певні кошти і можемо це фінансувати. Це частина того, що необхідно для того, щоб захистити нас. І також це буде частина безпекових гарантій,

– зазначив Володимир Зеленський.

Президент також наголосив, що Україна хотіла б, аби США поповнили наші системи ППО своїми Patriot, які Європа наразі виготовляти не може. Дональд Трамп розповідав, що ці системи дійсно показали свою ефективність, збиваючи 99 чи навіть 100% цілей.

Що передбачає програма PURL?

Кошти, що надані партнерами, Україна витратить на закупівлю військової техніки та озброєння, зокрема на засоби протиповітряної оборони.

НАТО буде координувати всі поставки в рамках програми PURL. В Альянсі робитимуть все можливе, аби допомога відповідала запитам української армії. Фінансувати цю допомогу будуть країни Європи та Канада.

Так Україна отримає ту важливу військова техніка, яку не виробляють в ЄС, а також купить озброєння, яке США готові передати Україні швидше, ніж ЄС чи Канада.

Водночас президент Дональд Трамп пообіцяв, що США, ймовірно, долучаться до надання гарантій безпеки для України, хоча основна відповідальність за це лежатиме на європейцях.