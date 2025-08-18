Як пише CNN, Володимир Зеленський проведе переговори з деякими європейськими лідерами. Вони були заплановані вже кілька днів тому, передає 24 Канал.

Що відомо про зустріч Зеленського і союзників у Вашингтоні?

Очікується, що лідери продовжать узгодження позицій перед тим, як сісти за стіл переговорів із президентом США та його делегацією.

Тим часом видання Укрінформ зазначає, що перемовини в українському посольстві відбуватимуться з різними лідерами в різний час.

Попередньо, Володимир Зеленський побесідує з усіма союзниками, які склали йому компанію під час візиту до Вашингтона.