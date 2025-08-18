Напередодні зустрічі із Зеленським Дональд Трамп натякнув, що той може закінчити війну, відмовившись від Криму та вступу в НАТО. Андрій Сибіга відповів, на які територіальні поступки готовий піти глава держави, під час презентації Програми діяльності уряду, передає 24 Канал.

Дивіться також Зустріч Зеленського і Трампа у Білому домі: все, що відомо про історичний візит

Які "червоні лінії" України щодо територій?

Очільник МЗС наголосив, що президент України поїхав до Вашингтона з сильною позицію, скоординованою з усіма своїми союзниками.

Крим – це Україна,

– заявив міністр.

Відповідь на усі територіальні питання, нагадав чиновник, містяться в Конституції України. Про це, зауважив Сибіга, неодноразово говорив і сам президент Зеленський.

Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа 18 серпня?