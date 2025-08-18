Напередодні зустрічі із Зеленським Дональд Трамп натякнув, що той може закінчити війну, відмовившись від Криму та вступу в НАТО. Андрій Сибіга відповів, на які територіальні поступки готовий піти глава держави, під час презентації Програми діяльності уряду, передає 24 Канал.
Які "червоні лінії" України щодо територій?
Очільник МЗС наголосив, що президент України поїхав до Вашингтона з сильною позицію, скоординованою з усіма своїми союзниками.
Крим – це Україна,
– заявив міністр.
Відповідь на усі територіальні питання, нагадав чиновник, містяться в Конституції України. Про це, зауважив Сибіга, неодноразово говорив і сам президент Зеленський.
Що відомо про зустріч Зеленського і Трампа 18 серпня?
- 15 серпня відбувся так званий "історичний саміт" на Алясці між Путіним і Трампом.
- Очільник Кремля відмовився від припинення вогню і окреслив своє бачення мирної угоди з Україною. Диктатор хоче, аби ЗСУ вивели війська з Донбасу, визнання Криму російським, принаймні частково зняття санкцій та багато інших "пряників". Повний список вимог Путіна опублікувало видання Reuters.
- Після саміту із Путіним Дональд Трамп поговорив із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Як пишуть медіа, під час цієї розмови президент України відмовився виводити війська з Донбасу.
- За даними видання Bloomberg, на зустрічі із Трампом Володимир Зеленський вирушає із кількома цілями. Основні серед них: детально з'ясувати, які саме вимоги для припинення війни поставив Володимир Путін; узгодити час можливої тристоронньої зустрічі, домогтися від США жорсткіших санкцій проти Росії.