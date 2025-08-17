Джерела Reuters зазначили, що їхнє розуміння пропозиції Путіна базується переважно на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і підкреслили, що інформація не є повною, передає 24 Канал.

Які вимоги висуває Путін для припинення війни?

Відомо, що після саміту з очільником Кремля Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському та європейським лідерам, аби поінформувати їх про результати переговорів. Саме тоді він озвучив умови Путіна.

Чого хоче російський диктатор:

Припинення вогню до досягнення всеохопної угоди про мир точно не буде.

Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей.

Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.

Повернення під контроль України окупованих росіянами ділянок в Сумській та Харківській областях. Загальна площа цих ділянок становить близько 440 кілометрів квадратних, тоді як Україна контролює близько 6 600 кілометрів квадратних Донбасу.

Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Наразі неясно, чи йдеться про визнання урядом США, чи, наприклад, усіма західними країнами та Україною.

Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.

Україні буде заборонено вступати до НАТО.

Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.

Офіційний статус російської мови в деяких областях України або по всій Україні.

Відновлення прав Російської православної церкви в Україні.

Нагадаємо, що 18 серпня у Вашингтоні відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Там вони можуть обговорити план припинення війни.