Джерела Reuters зазначили, що їхнє розуміння пропозиції Путіна базується переважно на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і підкреслили, що інформація не є повною, передає 24 Канал.
Які вимоги висуває Путін для припинення війни?
Відомо, що після саміту з очільником Кремля Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському та європейським лідерам, аби поінформувати їх про результати переговорів. Саме тоді він озвучив умови Путіна.
Чого хоче російський диктатор:
- Припинення вогню до досягнення всеохопної угоди про мир точно не буде.
- Київ має повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей.
- Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях.
- Повернення під контроль України окупованих росіянами ділянок в Сумській та Харківській областях. Загальна площа цих ділянок становить близько 440 кілометрів квадратних, тоді як Україна контролює близько 6 600 кілометрів квадратних Донбасу.
- Формальне визнання суверенітету Росії над Кримом. Наразі неясно, чи йдеться про визнання урядом США, чи, наприклад, усіма західними країнами та Україною.
- Скасування принаймні частини санкцій проти Росії.
- Україні буде заборонено вступати до НАТО.
- Путін, схоже, був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.
- Офіційний статус російської мови в деяких областях України або по всій Україні.
- Відновлення прав Російської православної церкви в Україні.
Нагадаємо, що 18 серпня у Вашингтоні відбудеться зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Там вони можуть обговорити план припинення війни.