Обіцянка Трампа надати Україні американські гарантії безпеки є суттєвим зсувом у його позиції щодо ролі США у завершенні війни, передає 24 Канал із посиланням на The Washinghton Post.

Дивіться також "Оборонний щит Європи": республіканець назвав гарантії безпеки, які США можуть дати Україні

Як зміна політики Трампа може наблизити мир в Україні?

Київ давно прагнув отримати від США гарантії безпеки для захисту від нової російської агресії після укладання миру. Деякі американські чиновники, однак, наполягали, що США не виступатимуть гарантом безпеки для України.

Саме прагнення Зеленського домогтися гарантій від Вашингтона стало причиною різкої суперечки між ним і Трампом у Білому домі ще в лютому.

Ймовірний зсув у позиції Трампа, про який він дав зрозуміти європейцям після саміту в Алясці, є відчутний. Місяцями він відкидав вимоги Зеленського, побоюючись, що це втягне США у чужу війну. Так само він раніше ігнорував прохання європейців надати хоч якусь "страховку" для їхніх військ, які могли б бути відправлені до України в рамках мирної угоди.

Деякі європейські чиновники, які брали участь у дзвінку з Трампом, підкреслили: гарантії США потенційно дозволили б Зеленському піти на компроміс у переговорах із Путіним, якщо Росія справді готова вести їх добросовісно.

Троє обізнаних із розмовою людей розповіли: Трамп дав зрозуміти, що гарантії можуть включати військову підтримку США для європейських сил безпеки в Україні, але він не зобов'язувався розміщувати американські війська безпосередньо на території країни.

За словами трьох європейських чиновників, описані Трампом гарантії включали двосторонні зобов'язання, фінансову і військову підтримку ЗСУ з боку коаліції західних союзників, включно зі США.

Втім, учасники розмови по-різному тлумачили, чи передбачають гарантії присутність американських військових.

Трамп і європейські лідери також обговорювали пропозицію прем'єрки Італії Джорджі Мелоні щодо гарантій безпеки для України за зразком 5-ї статті НАТО, розповіли двоє співрозмовників.

Нагадаємо, що Трамп хоче організувати тристоронню зустріч із Зеленським і Путіним вже до кінця наступного тижня, щоб просунути мирний процес.