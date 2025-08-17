Член Республіканської партії Борис Пінкус розповів 24 Каналу, що малоймовірно, що Україна стане членом НАТО, адже для цього потрібно 100% голосів тих, хто є в Альянсі. Він вважає, що не всі країни хочуть вступу нашої держави.

Дивіться також США готують зустріч Трампа, Путіна та Зеленського наприкінці наступного тижня, – CBS News

Які гарантії безпеки США можуть дати Україні?

Борис Пінкус наголосив, що Дональд Трамп може ініціювати угоду про взаємну допомогу і безпеку між США та Україною. Американці вже мають такий документ з Ізраїлем, Японією та Південною Кореєю.

Крім того, Трамп вже надав дозвіл на будівництво спільних військових підприємств між Україною та США. Вони займатимуться виробництвом не лише дронів на українській території, але й тих видів озброєння, яких держава дуже потребує,

– зазначив він.

Трамп також погодив створення в Україні масштабного військово-промислового комплексу, який стане щитом для Європи. Член Республіканської партії вважає, що це вкрай важливо.

Сполучені Штати Америки також почали виробляти спеціальні крилаті ракети класу "повітря – земля". Вони призначені для українських МіГ та F-16. Ці крилаті ракети літають нижче 300 метрів, їх практично не помічають радари. Радіус дії приблизно 500 кілометрів.

Але цього мало, адже потрібні гарантії безпеки. Це означає, що США мають взяти "під свою парасольку" безпеку України. Я думаю Конгрес змусить Трампа піти на це,

– додав він.

Зазначимо, Трамп заявив, що гарантії безпеки для України не мають бути у форматі НАТО. Він уточнив, що США не постачатиме напряму зброю чи війська, але продаватиме озброєння Європі, щоб вона могла допомагати Україні. Така позиція виглядає неоднозначною й може розчарувати прихильників Києва, які очікують надійніших гарантій.