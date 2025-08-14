Метою розмови Трампа із Зеленським і європейськими лідерами було узгодження позиції США та Європи самітом на Алясці 15 серпня, де президент США має зустрітися з Путіним. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

До теми Чи обговорюватиме Трамп з Путіним питання територій: президент США зробив заяву – NBC

Гарантії безпеки для України: яку умову поставив Трамп?

Як зазначає видання з посиланням на 3 співрозмовників (європейський дипломат, британський чиновник і людина, поінформована про розмову Трампа та лідерів), США готові відіграти певну роль у наданні Києву засобів стримування майбутньої російської агресії після оголошення припинення вогню.

Водночас Трамп назвав умову: це станеться лише в тому разі, якщо ці зусилля не будуть здійснюватися в межах НАТО. Зауважимо, президент США не уточнив, що саме він мав на увазі під гарантіями безпеки, а лише обговорив ширшу концепцію. Він визнає, що американські гарантії безпеки мають бути частиною остаточного врегулювання та вважає, що США зіграють у цьому свою роль.

Якими б не були гарантії безпеки, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не продовжуватимуть постачати зброю чи війська безпосередньо Україні. Хоча продадуть її до Європи, щоб Україна надалі могла скористатися. Постачання, ймовірно, будуть обмеженими та безперечно розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США надійніші гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій,

– підсумовують журналісти.

Крім того, на їхню думку, у Європи та України виникають побоювання того, що станеться, коли Трамп і Путін залишаться наодинці. Хоча президент США взяв поради європейських і українського лідерів до уваги та прагне припинення вогню.

Автори матеріалу нагадали, що Європа зараз намагається домовитися про гарантії безпеки без участі США. Мовиться, зокрема, про створення коаліції добровільних сухопутних військ, які мають прикривати територію України після підписання мирної угоди. Щоправда, підкреслюють у видання, усім цим зусиллям потрібна американська підтримка.

Раніше Трамп виступав проти надання Україні летальної військової допомоги. Хоча США безпосередньо не постачають зброю, але господар Білого дому нещодавно дозволив Європі закуповувати американське озброєння для постачання в Україну. За словами представників Білого дому, цей крок посилив тиск на Москву та переконав Путіна сісти за стіл переговорів.

Додамо, раніше про думку Трампа щодо участі НАТО у гарантіях безпеки для України говорив президент Франції Еммануель Макрон.

Трамп сказав речі, які дуже важливі, – той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони. Але що Сполучені Штати та всі союзники повинні бути їх частиною,

– зазначав він.

Крім того, президент України Володимир Зеленський теж заявляв, що Трамп готовий надати Україні гарантії безпеки. Але деталей таких ініціатив американського лідера не навів.