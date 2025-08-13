Про це пише 24 Канал із посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона. Він разом із союзниками говорив з Дональдом Трампом перед його самітом з Володимиром Путнім.

Що сказав Макрон про слова Трампа щодо участі НАТО в гарантуванні безпеки Україні?

Французький президент зазначив, що Путін і Трамп без участі української сторони не можуть обговорювати питання контролю над окупованими територіями. А воно своєю чергою є невіддільним від гарантій безпеки для України та Європи. Зокрема, на думку Еммануеля Макрона, потенційні територіальні поступки України та гарантії її безпеки мають бути безпосередньо пов'язані.

Президент Трамп чітко висловив це саме такими словами. Він навіть сказав речі, які дуже важливі для мене, – той факт, що НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки, і ми знаємо, що це сильний аргумент, особливо для російської сторони. Але що Сполучені Штати та всі союзники повинні бути їх частиною. Це дуже важливе уточнення для мене,

– додав президент Франції.

Наразі відомо, що ні Україна, ні країни ЄС не порушували питання обміну територіями чи будь-яких поступок. Однак партнери в першу чергу враховуватимуть інтереси України. Натомість Володимир Зеленський чітко дав зрозуміти свою позицію: Україна не віддасть Росії Донбас, адже цілісність територій закріплена в Конституції.