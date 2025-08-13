Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона. Он вместе с союзниками говорил с Дональдом Трампом перед его саммитом с Владимиром Путиным.

Смотрите также Зеленский, Трамп и лидеры ЕС согласовали 5 ключевых принципов по прекращению войны

Что сказал Макрон о словах Трампа об участии НАТО в обеспечении безопасности Украины?

Французский президент отметил, что Путин и Трамп без участия украинской стороны не могут обсуждать вопрос контроля над оккупированными территориями. А оно в свою очередь является неотделимым от гарантий безопасности для Украины и Европы. Так, по мнению Эмманюэля Макрона, потенциальные территориальные уступки Украины и гарантии ее безопасности должны быть непосредственно связаны.

Президент Трамп четко выразил это именно такими словами. Он даже сказал вещи, которые очень важны для меня, – тот факт, что НАТО не должно быть частью этих гарантий безопасности, и мы знаем, что это сильный аргумент, особенно для российской стороны. Но что Соединенные Штаты и все союзники должны быть их частью. Это очень важное уточнение для меня,

– добавил президент Франции.

Известно, что ни Украина, ни страны ЕС не поднимали вопрос обмена территориями или каких-либо уступок. Однако партнеры в первую очередь будут учитывать интересы Украины. Зато Владимир Зеленский четко дал понять свою позицию: Украина не отдаст России Донбасс, ведь целостность территорий закреплена в Конституции.