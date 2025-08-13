Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Какие 5 принципов прекращения войны согласовали Украина, США и ЕС?

Владимир Зеленский во время пресс-конференции 13 августа по результатам трехсторонней встречи заявил: политики согласовали 5 ключевых принципов прекращения войны.

Все, что касается Украины, должны обсуждать с Украиной, подчеркнул президент.

Кроме этого, должны быть надежные гарантии безопасности. Как сообщил гарант, Трамп подтвердил "готовность США участвовать в этом".

Среди других принципов – Россия не может иметь права вето относительно вступления Украины в НАТО и ЕС. А "мирные переговоры должны быть совмещены с давлением на Россию, в частности усиленными санкциями", передают слова Зеленского журналисты.

Относительно оккупированных территорий Зеленский заявил, что его позиция не изменилась, она основывается на Конституции Украины. Вопрос территориальной целостности не может обсуждаться без воли украинского народа.

Эммануэль Макрон добавил: не было никаких серьезных дискуссий ни на одном уровне об обмене территориями.