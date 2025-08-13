Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Зеленського та канцлера Німеччини Фрідріха Мерца.

Що Трамп думає про гарантії безпеки Україні?

Президент Украъни Володимир Зеленський зазначив, що на онлайн-зустрічі європейських лідерів з президентом США Трампом зокрема обговорювалися гарантії безпеки Україні. За його словами, американський президент підтримав цю необхідність.

Мають бути гарантії безпеки. Трамп сказав, що підтримує це,

– заявив президент Зеленський.

Він підкреслив, що переговори не можуть вестися без України. Київ наполягає на припиненні вогню та наданні надійних гарантій безпеки.

Трамп заявив, що США готові взяти участь у гарантуванні української безпеки.