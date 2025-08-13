Про головні заяви лідерів України та Німеччини розповідає 24 Канал. Персконференції передувала розмова Трампа з європейськими лідерами, які хотіли "перехопити" американського президента до його зустрічі з Путіним, провести з ним телефонну розмову та запросити на неї Зеленського.
По-перше, після перемир'я сторони повинні розпочати переговори. Однак, за словами Мерца, не йдеться про юридичне визнання окупованих українських територій російськими. По-друге, Київ має отримати надійні гарантії безпеки. Європейські лідери домовилися, що коли Трамп проведе розмову з Путіним, то він проінформує про результати саміту Володимира Зеленського. Президент Трамп знає, коли США заради миру в Україні працюють, захищають українські та європейські інтереси, то він може покластися на нашу повну підтримку, Американський лідер дослухався до бачення країн ЄС щодо миру, зокрема до того, що Україна повинна також бути присутня за столом переговорів. На думку партнерів, спочатку варто укласти перемир'я, рамкову угоду, а далі вести перемовини про територіальні питання. За словами канцлера, із 2022 року Німеччина надала близько 40 мільярдів євро в військову допомогу. На Алясці мова має піти про фундаментальні українські та європейські цінності та безпеку. Цей посил лідери ЄС передали Дональдові Трампу. Вони оцінили ситуацію та обговорили, якої мети можна досягти на зустрічі з російським диктатором. За словами німецького канцлера, у п'ятницю, 15 серпня, в Анкореджі на Алясці Дональд Трамп і Володимир Путін можуть ухвалити важливі рішення. Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб спрямувати цю зустріч в правильне русло, Мерц залучив партнерів з Польщі, Франції, Фінляндії, Великої Британії, Італії, НАТО та Єврокомісії до обговорення перед самітом президентів Росії та США.
Які умови мирної угоди з Росією висунули в ЄС?
– зазначив Мерц.
Мерц поділився, скільки Німеччина інвестувала в допомогу Україні
Мерц розповів про мету розмови з Трампом
Мерц повідомив, що Трамп хоче зрушити з місця питання миру в україні
– зазначив Фрідріх Мерц.
