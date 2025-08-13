17:39, 13 августа

Президент Трамп знает, когда США ради мира в Украине работают, защищают украинские и европейские интересы, то он может положиться на нашу полную поддержку,

– отметил Мерц.

Американский лидер прислушался к видению стран ЕС относительно мира, в частности к тому, что Украина должна также присутствовать за столом переговоров. По мнению партнеров, сначала стоит заключить перемирие, рамочное соглашение, а дальше вести переговоры о территориальных вопросах.