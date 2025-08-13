Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение репортера Axios Барака Равида.

О чем говорит Трамп с Зеленским и европейцами?

Пока известно немного деталей.

Трамп прямо сейчас разговаривает с Зеленским и европейскими лидерами перед саммитом с Путиным,

– написал Равид.

Как говорилось ранее, европейцы планировали "перехватить" Трампа до его встречи с Путиным на Аляске. Они решили провести телефонный разговор и пригласить на него Зеленского.