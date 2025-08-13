Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського і Фрідріха Мерца.

Дивіться також Перед Путіним: розпочалася розмова Трампа із Зеленським і європейськими лідерами

Що обіцяє зробити Трамп після зустрічі з Путіним?

За словами, канцлера Німеччини Фрідріха Мерца разом із президентом США вони мали конструктивну розмову. Лідери порушили кілька питань, зокрема те, що Україна має бути за столом переговорів, якщо буде наступна зустріч.

Однією з домовленостей Трамп і Мерца є те, що президент США має проінформувати президента України та європейських союзників одразу після зустрічі із Путіним на Алясці 15 серпня.

Також спочатку йдеться про припинення вогню на самому початку. Німецький лідер запевнив, що українська сторона готова до перемовин, а юридичне визнання окупованих територій Росією – не обговорюється.

Ми, європейці, робимо все, що в наших силах, щоб спрямувати цю зустріч у правильному напрямку,

– заявив канцлер Німеччини Мерц.

Також Мерц запевнив, що на Алясці має йтися про фундаментальні українські та європейські інтереси безпеки.

Німецький лідер повідомив, що є надія на мир в Україні, а, зокрема Німеччина, використовує кожен дипломатичний шанс, що б завершити жахливу війну Росії проти України.