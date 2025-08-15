Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Трампа.

Що сказав Трамп про гарантії безпеки для України?

Президент США фактично повторив свою думку про те, що НАТО не опікуватиметься гарантіями безпеки для України, як говорив про це напередодні.

Так, можливо, разом з Європою та іншими країнами. Але не у формі НАТО,

– висловився він.

Але важливо, що лідер Америки чи не вперше заявив про це сам. Раніше його заяви переказували інші.

Про позицію Трампа щодо гарантій безпеки розповів 13 серпня Еммануель Макрон. За його словами, президент США сказав: НАТО не має бути частиною цих гарантій безпеки.

Макрон назвав це сильним аргументом для російської сторони. Втім, Трамп висловився і про те, що Сполучені Штати та всі союзники повинні бути їх частиною. І це "дуже важливе уточнення", на думку Макрона.

14 серпня слова Трампа щодо цього питання передали ЗМІ, зокрема Politico. США відіграватимуть "певну роль" у цьому процесі. Але із застереженнями.

"Якими б не були гарантії безпеки, Трамп ясно дав зрозуміти, що США не продовжуватимуть постачати зброю чи війська безпосередньо Україні. Хоча продадуть її до Європи, щоб Україна надалі могла скористатися. Постачання, ймовірно, будуть обмеженими та безперечно розчарують прихильників України, які хочуть отримати від США надійніші гарантії, щоб утримати Росію від повторного вторгнення після закінчення бойових дій", – навели дані журналісти.

Таким чином, позиція Трампа щодо гарантій безпеки для України досить суперечлива.