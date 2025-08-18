В саммите приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте, передает 24 Канал.

Какие заявления сделали лидеры Европы в Белом доме?

22:41, 18 августа

Эммануэль Макрон отметил, что гарантии безопасности нужны, чтобы гарантировать долговременный мир на всем европейском континенте.

Президент США считает, что Трамп согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности.

Мы выясним как это сделать, Европа возьмет на себя многое. Нам нужно будет обсудить возможный обмен территорий, учитывая где сейчас линия боевого соприкосновения,
– заявил президент США.

Трамп заявил, что оптимистично настроен по достижению соглашения, которая предотвратит повторное вторжение в Украину.

Через неделю – две, мы будем знать, удалось ли нам, или эти ужасные бои будут продолжаться,
– сказал Трамп.

Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею перемирия и призвал обсудить завершение войны в четырехстороннем формате с участием Украины, России, США и Европы

Мелони также заявила, что предварительное условие любого мира – гарантии безопасности. Она, в частности, упомянула о модели защиты наподобие статьи 5 НАТО. О ней также сказал и британский премьер Стармер. Он добавил, что кроме разговоров о безопасности Украины, надо говорить и о безопасности Европы.

Премьер Италии Джоржия Мелони подчеркнула, что, если Европа и США хотят достичь мира, то они должны выступать как единый фронт

"Вы можете рассчитывать на Италию. Мы на стороне Украины и мы абсолютно поддерживаем все усилия, направленные на установление мира", – сказала она.

В ответ на призыв Мерца достичь перемирия перед трехсторонней встречей Путина, Зеленского и Трампа, президент США сказал: "Если это получится – будет прекрасно".

Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над длительным миром, и, возможно, что-то подобное может произойти. На данный момент этого не происходит,
– подытожил Трамп.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа хотела бы видеть перемирие уже со следующей недели.

"Я не могу представить, чтобы трехсторонняя встреча состоялась без принятия прекращения огня", - сказал Мерц.

Он призвал оказать давление на Россию по этому вопросу.

Генсек НАТО Рютте поблагодарил Трампа за его роль в урегулировании войны в Украине. По словам генерального секретаря, благодаря президенту США удалось выйти из тупика.

Мы работаем над гарантиями безопасности. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.