В саммите приняли участие канцлер Германии Фридрих Мерц, президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Франции Эммануэль Макрон, президент Финляндии Александер Стубб, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мелони и Генсек НАТО Марк Рютте, передает 24 Канал.
Смотрите также Зеленский рассказал, может ли Украина купить вооружение у США
Какие заявления сделали лидеры Европы в Белом доме?
Эммануэль Макрон отметил, что гарантии безопасности нужны, чтобы гарантировать долговременный мир на всем европейском континенте. Президент США считает, что Трамп согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности. Мы выясним как это сделать, Европа возьмет на себя многое. Нам нужно будет обсудить возможный обмен территорий, учитывая где сейчас линия боевого соприкосновения, Трамп заявил, что оптимистично настроен по достижению соглашения, которая предотвратит повторное вторжение в Украину. Через неделю – две, мы будем знать, удалось ли нам, или эти ужасные бои будут продолжаться, Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею перемирия и призвал обсудить завершение войны в четырехстороннем формате с участием Украины, России, США и Европы Мелони также заявила, что предварительное условие любого мира – гарантии безопасности. Она, в частности, упомянула о модели защиты наподобие статьи 5 НАТО. О ней также сказал и британский премьер Стармер. Он добавил, что кроме разговоров о безопасности Украины, надо говорить и о безопасности Европы. Премьер Италии Джоржия Мелони подчеркнула, что, если Европа и США хотят достичь мира, то они должны выступать как единый фронт "Вы можете рассчитывать на Италию. Мы на стороне Украины и мы абсолютно поддерживаем все усилия, направленные на установление мира", – сказала она. В ответ на призыв Мерца достичь перемирия перед трехсторонней встречей Путина, Зеленского и Трампа, президент США сказал: "Если это получится – будет прекрасно". Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над длительным миром, и, возможно, что-то подобное может произойти. На данный момент этого не происходит, Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа хотела бы видеть перемирие уже со следующей недели. "Я не могу представить, чтобы трехсторонняя встреча состоялась без принятия прекращения огня", - сказал Мерц. Он призвал оказать давление на Россию по этому вопросу. Генсек НАТО Рютте поблагодарил Трампа за его роль в урегулировании войны в Украине. По словам генерального секретаря, благодаря президенту США удалось выйти из тупика. Мы работаем над гарантиями безопасности. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
– заявил президент США.
– сказал Трамп.
– подытожил Трамп.
Эммануэль Макрон отметил, что гарантии безопасности нужны, чтобы гарантировать долговременный мир на всем европейском континенте.
Президент США считает, что Трамп согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности.
Мы выясним как это сделать, Европа возьмет на себя многое. Нам нужно будет обсудить возможный обмен территорий, учитывая где сейчас линия боевого соприкосновения,
Трамп заявил, что оптимистично настроен по достижению соглашения, которая предотвратит повторное вторжение в Украину.
Через неделю – две, мы будем знать, удалось ли нам, или эти ужасные бои будут продолжаться,
Президент Франции Эмманюэль Макрон поддержал идею перемирия и призвал обсудить завершение войны в четырехстороннем формате с участием Украины, России, США и Европы
Мелони также заявила, что предварительное условие любого мира – гарантии безопасности. Она, в частности, упомянула о модели защиты наподобие статьи 5 НАТО. О ней также сказал и британский премьер Стармер. Он добавил, что кроме разговоров о безопасности Украины, надо говорить и о безопасности Европы.
Премьер Италии Джоржия Мелони подчеркнула, что, если Европа и США хотят достичь мира, то они должны выступать как единый фронт
"Вы можете рассчитывать на Италию. Мы на стороне Украины и мы абсолютно поддерживаем все усилия, направленные на установление мира", – сказала она.
В ответ на призыв Мерца достичь перемирия перед трехсторонней встречей Путина, Зеленского и Трампа, президент США сказал: "Если это получится – будет прекрасно".
Все мы, очевидно, предпочли бы немедленное прекращение огня, пока мы работаем над длительным миром, и, возможно, что-то подобное может произойти. На данный момент этого не происходит,
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Европа хотела бы видеть перемирие уже со следующей недели.
"Я не могу представить, чтобы трехсторонняя встреча состоялась без принятия прекращения огня", - сказал Мерц.
Он призвал оказать давление на Россию по этому вопросу.
Генсек НАТО Рютте поблагодарил Трампа за его роль в урегулировании войны в Украине. По словам генерального секретаря, благодаря президенту США удалось выйти из тупика.
Мы работаем над гарантиями безопасности. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.