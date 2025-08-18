Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с европейскими лидерами и Владимиром Зеленским.

Что сказал Трамп о согласовании Путина на гарантии безопасности для Украины?

Дональд Трамп заявил, что российский президент Владимир Путин согласился на гарантии безопасности для Украины.

Думаю, Путин согласится с тем, что Украина должна иметь гарантии безопасности,

– сказал Трамп.

Американский лидер добавил, что организует встречу с Путиным и Зеленским, и, возможно, к ней присоединится.

Также президент США отметил, что дальше с европейскими партнерами решат, кто за что будет отвечать в гарантиях безопасности для Украины.

"Мы будем говорить подробнее, кто что будет делать. Я положительно настроен и думаю, мы можем достичь коллективной договоренности. Европа возьмет на себя многое из этого", – заявил Дональд Трамп.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США будут привлечены к гарантиям безопасности для Украины после войны. Но пока что формат этого неизвестен.