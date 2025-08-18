Американский лидер подчеркнул, что основная ответственность по гарантированию мира после окончания войны будет лежать на европейцах. Однако США тоже не будут в стороне, передает 24 Канал.

Что известно об участии США в гарантиях безопасности для Украины?

Дональд Трамп пообещал, что США будут вовлечены в защиту послевоенной Украины. Впрочем, пока он не может сказать, пойдет ли речь о развертывании американских войск в Украине. На этот вопрос он ответит позже. Вероятно, даже сегодня.

Президент США пообещал предоставить нашей стране "очень хорошую защиту" в рамках мирного урегулирования.

К слову, Трамп пригрозил: что в случае, если на встречу с Владимиром Зеленским не будет заключено соглашение, он остановит помощь Украине.

Также политик заявил, что Владимир Путин ожидает его звонка после того, как закончатся переговоры с украинским лидером и его европейскими союзниками.