Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время встречи с Владимиром Зеленским в Белом доме.

Что сказал Трамп о предстоящем разговоре с Путиным?

Дональд Трамп заявил, что после встречи с Владимиром Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме он свяжется с Владимиром Путиным.

Я говорил Владимиру Путину, что мы будем иметь телефонный разговор после встреч сегодня. Путин ждет моего звонка,

– сказал президент США.

Он также отметил, что, если сегодня все сложится хорошо, то будет договор о мире в Украине.

"Я думаю, что тогда будет достаточный шанс прекратить войну", – подчеркнул Трамп.

К слову, президент США отметил, что он, Владимир Зеленский и Владимир Путин хотят, чтобы война в Украине прекратилась. По мнению Трампа, в его переговорах с президентом России, прошедших 15 августа на Аляске был достигнут "очень существенный прогресс".