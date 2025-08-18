Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.

Що сказав Трамп про майбутню розмову з Путіним?

Дональд Трамп заявив, що після зустрічі із Володимиром Зеленським та європейськими лідерами у Білому домі він зв'яжеться з Володимиром Путіним.

Я казав Володимиру Путіну, що ми матимемо телефонну розмову після зустрічей сьогодні. Путін чекає мого дзвінка,

– сказав президент США.

Він також зазначив, що, якщо сьогодні все складеться добре, то буде договір про мир в Україні.

"Я думаю, що тоді буде достатній шанс припинити війну", – наголосив Трамп.

До слова, президент США зазначив, що він, Володимир Зеленський та Володимир Путін хочуть, аби війна в Україні припинилася. На думку Трампа, у його переговорах з президентом Росії, що пройшли 15 серпня на Алясці було досягнуто "дуже суттєвого прогресу".