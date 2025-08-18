Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на трансляцію зустрічі Зеленського і Трампа.

Що сказав Трамп про закінчення війни та переговори?

На думку президента Сполучених Штатів, у його переговорах з Володимиром Путіним, що пройшли у п'ятницю, 15 серпня, на Алясці, було досягнуто "дуже суттєвого прогресу".

Я думаю, що є ймовірність, що з цього щось може вийти,

– сказав він.

Дональд Трамп також додав, що потрібно забезпечити тривалий мир і що робота над цим триватиме і з Україною, і з Росією.

Тим часом Володимир Зеленський підтвердив свою готовність до тристоронніх зустрічей за участі диктатора Путіна.

До слова, Трамп також заявив, що 18 серпня буде "або угода, або не угода". Якщо її не буде, то він пригрозив припинити підтримку України.